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أخبار العالم

من الجولان حتى دمشق.. إسرائيل تكشف تفاصيل الغارات الجوية على مواقع عسكرية في سوريا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:48 ص
إسرائيل تكشف تفاصيل
إسرائيل تكشف تفاصيل الغارات الجوية على مواقع عسكرية بسوريا
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قسم الخارجي
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل الغارات الجوية التي شنّها على الأراضي السورية، واستهداف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ، أفيخاي أدرعي، إن بلاده شنت هجمات جوية نوعية وناجحة ضد أهداف تابعة للجيش السوري وفيلق القدس داخل سوريا من منطقة الجولان وحتى دمشق.

وأوضح أن ذلك جاء بعد كشف وإحباط مفعول حقل عبوات ناسفة زرعتها خلية تخريبية مكونة من سوريون يقيمون في القرى المجاورة الحدود الاسرائيلية ويعملون بتوجيه إيراني، على حد قوله.

وأضاف أدرعي "استهدفنا مقر قيادة الفرقة السابعة السورية في منطقة جنوب هضبة الجولان والتي يوجه من داخلها عناصر فيلق القدس الإيراني نشاطات إرهابية ضد إسرائيل."

وأكد أنه تم استهداف بطاريات صواريخ أرض جو متقدمة بعد ان أطلقت النار على طائراتنا إسرائيلية الليلة الماضية.

وتابع "استهدفنا 8 أهداف نوعية داخل سوريا وأبرزها: معسكر بقيادة إيرانية يستخدم كمقر قيادة رئيس للقوات الايرانية بالقرب من مطار دمشق الدولي."

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استهداف موقع سري يستخدم لاستضافة شخصيات وبعثات إيرانية رفيعة المستوى جنوب شرق دمشق ويستخدم لمكوث مسؤولين في فيلق القدس.

وزعم أن الغارات الجوية جاءت برسالتين للنظامين الإيراني والسوري "أولًا- لن نسمح بمواصلة التموضع الإيراني في سوريا عامة وعلى حدودنا على وجه الخصوص.. ثانيًا-  لن نسمح للنظام السوري أن يغض الطرف عن هذا التموضع".

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" مقتل 3 جنود من الجيش السوري خلال غارات إسرائيلية.

وذكرت "سانا" أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية باتجاه هضبة الجولان السورية، موضحة أن الدفاع الجوي السوري تصدى له وأسقط عدد من الصواريخ.

وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.
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