اللقاح الثالث.. الصين تزيح الغطاء عن مصل كوفيد-19

في الوقت الذي مر فيه عام بالتمام والكمال على ظهور فيروس كورونا في الصين، أعلنت نتائج مبشرة عن لقاح فيروس كورونا الصيني، والذي توصلوا إلى أنه آمن ويحفز الاستجابة المناعية لدى المتطوعين الأصحاء.





وشملت التجارب المرحلة الأولى والثانية لمرشح لقاح كوفيد- 19، أكثر من 700 متطوع أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18-59 تم تجنيدهم في الصين بين 16 أبريل و5 مايو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور"البريطانية.





ووفقا للنتائج الأولية التي نشرت في مجلة "لانسيت" للأمراض المعدية، بدا أن اللقاح آمن وجيد التحمل في جميع الجرعات المختبرة، وكان الأثر الجانبي الأكثر شيوعا المبلغ عنها الألم في موقع الحقن.





في غضون 14 يوما من الجرعة النهائية، اكتشف الباحثون استجابات قوية للأجسام المضادة بعد أن أعطيت اثنين من الجرعات من مرشح اللقاح لمدة أسبوعين. وكان هذا هو الحال حتى بالنسبة لأقل جرعة اختبارها، ثلاثة ميكروغرام.









ويقول الباحثون إن مستويات الأجسام المضادة الناجمة عن اللقاح كانت أقل من تلك التي شوهدت في الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى وتعافى من Covid-19، لكنهم يضيفون أن اللقاح يمكن أن يوفر الحماية من الفيروس.





وكان الهدف الرئيسي من الدراسة هو تقييم الاستجابة المناعية وسلامة اللقاح، ولم تكن مصممة لتقييم مدى فعاليته في الوقاية من العدوى بالسارس- COV-2، الفيروس الذي يسبب Covid-19.





وستكون النتائج المستخلصة من دراسات المرحلة الثالثة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الاستجابة المناعية التي تولدها CoronaVac كافية للحماية من العدوى.





فيما قال البروفيسور" "Fengcai Zhu ، المؤلف الرئيسي المشترك للدراسة ، من مركز مقاطعة جيانغسو لمكافحة الأمراض والوقاية ،: "تظهر نتائجنا أن CoronaVac قادر على إحداث استجابة سريعة للأجسام المضادة في غضون أربعة أسابيع من التحصين من خلال إعطاء اثنين من جرعات اللقاح كل 14 يومًا."



