متحف الفنون الجميلة في هيوستن يفتح أبوابه بعد تجديدات بـ 450 مليون دولار

بعد تأجيل افتتاحه لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يفتح متحف الفنون الجميلة في هيوستن (MFAH) أبوابه للجمهور 21 نوفمبر الجاري، فى أعقاب سلسلة تجديدات بلغت تكلفتها قرابة 450 مليون دولار.





وكشف القائمون على المتحف أنه قد تم إضافة مساحات جديدة لإبداعات الفن الحديث والمعاصر، فضلا عن تخصيص طابق كامل في مبنى المتحف يتم تخصيصه لمقتنياته الآثرية في مجال الفن الحديث والمعاصر.





وقد قام المهندس المعماري الأمريكي ستيفن هول أركيتكتس، الذي وضع الخطة الرئيسية لتوسيع حرم المتحف عام 2012، بالإشراف على أعمال التجديد وتخصيص أكثر من 100,000 قدم مربع للمتحف لمضاعفة المساحة الإجمالية للمتحف بحوالي 75% ، ويمكن للزائر رؤية الواحات في جميع الاتجاهات. الهيكل مغطى بأنابيب زجاجية عمودية تنبعث منها توهجا ناعما في الليل وتعلوها مظلة مضيئة ذات منحنيات مقعرة تسمح للضوء الطبيعي بالمرور عبر شرائح مستديرة وإضاءة المعارض التي تشع من ردهة.





وقال هول أركيتكتس "إن تصميمه مستوحى من سماء تكساس ، المنحنيات المقعرة، المتخيلة من الدوائر السحابية، تضغط لأسفل على هندسة السقف، مما يسمح للضوء الطبيعي بالانزلاق بمقاييس وجودة دقيقة مما يجعله مثاليا للمعارض ذات الإضاءة العالية".







