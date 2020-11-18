Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول زيارة من نوعها.. وزير الخارجية البحريني يصل إسرائيل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:38 ص
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني يصل إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيصل إسرائيل اليوم في أول زيارة من نوعها على رأس وفد رفيع المستوي.

ويتضمن الوفد مسؤولين أمريكيين بينهم مساعد الرئيس ومستشاره افي بركوفيتس على متن الرحلة الجوية القادمة من المنامة إلى تل أبيب.

وسيبحث اللقاء تبادل البعثات الدبلوماسية وفتح سفارتين في تل أبيب والمنامة، على أن يعقد مؤتمر صحافي مشترك في نهاية اللقاء.

وسيوقع الجانب الإسرائيلي والوفد البحريني على العديد من مذكرات تفاهم واتفاقيات بمجالات عدة، وأبرزها التعاون التجاري والاقتصادي والملاحة الجوية، وتشغيل خطوط الطيران بين البلدين، علما أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، سيستقبل الوفد البحريني ووزير الخارجية الزياني.

وجاء أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكنازي، سيكون على رأس مستقبلي نظيره البحريني في مطار بن جوريون الدولي صباح اليوم.

وسيجتمع الوزيران في القدس كما سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة رؤوفين رفلين كل على حدة الضيف البحريني.

وسيصل ظهر اليوم إلى إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. 

ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مشتركا بين صناع القرار الإسرائيليين وبين كبار المسؤولين الأمريكيين والبحرينيين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الوفد الأمريكي الإسرائيلي يتوجه إلى البحرين في زيارة تاريخية.. فيديو

بعد وصول أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة.. أول تعليق إسرائيلي وأمريكي

وزير الخارجية البحريني: السلام مع إسرائيل يضمن للمنطقة مستقبلا أفضل

التاريخ يكتب مجددا.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يدعو الجانب البحريني لزيارة تل أبيب

التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى البحرين .. صور

ترشيحاتنا

نوير يكشف سر السقوط المهين لـ ألمانيا أمام إسبانيا

أخبار الفن.. شهيرة تتعرض لـ السحر الأسود.. ياسمين الخطيب تثير الجدل حول زواج المسلمة من غير المسلم.. حقيقة إصابة ماجد المصري بـ كورونا

العائلة لا تريد الخروج من قبوها.. فوز بايدن في الانتخابات يعكر مزاج ترامب وزوجته

خناقة بين لاعبة منتخب مصر للمصارعة مع مدربها تنتهي في النيابة.. فيديو

في ذكرى ميلاد أحمد زكي.. قصة محاولته الانتحار

بعد غياب راموس.. فاران يثير الرعب في صفوف ريال مدريد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان 2020- 2021 الرسمية لشهر نوفمبر في مصر

فيديو يرصد واقعة اعتداء 4 نساء على راكبة دراجة وسحلها في بريطانيا

أنفقتها على السفر والاستمتاع.. محتالة تجمع مليون جنيه من ادعاء إصابتها بالسرطان