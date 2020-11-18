أول زيارة من نوعها.. وزير الخارجية البحريني يصل إسرائيل

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأربعاء ، أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيصل إسرائيل اليوم في أول زيارة من نوعها على رأس وفد رفيع المستوي.





ويتضمن الوفد مسؤولين أمريكيين بينهم مساعد الرئيس ومستشاره افي بركوفيتس على متن الرحلة الجوية القادمة من المنامة إلى تل أبيب.





وسيبحث اللقاء تبادل البعثات الدبلوماسية وفتح سفارتين في تل أبيب والمنامة، على أن يعقد مؤتمر صحافي مشترك في نهاية اللقاء.





وسيوقع الجانب الإسرائيلي والوفد البحريني على العديد من مذكرات تفاهم واتفاقيات بمجالات عدة، وأبرزها التعاون التجاري والاقتصادي والملاحة الجوية، وتشغيل خطوط الطيران بين البلدين، علما أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، سيستقبل الوفد البحريني ووزير الخارجية الزياني.





وجاء أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكنازي، سيكون على رأس مستقبلي نظيره البحريني في مطار بن جوريون الدولي صباح اليوم.





وسيجتمع الوزيران في القدس كما سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة رؤوفين رفلين كل على حدة الضيف البحريني.





وسيصل ظهر اليوم إلى إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.





ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مشتركا بين صناع القرار الإسرائيليين وبين كبار المسؤولين الأمريكيين والبحرينيين.