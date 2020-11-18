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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يهدى 180 شجرة مثمرة لمركز التدريب المهني بالطود.. صور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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شمس يونس
قام الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة والمهندس محمد قبطان منسق مبادرة هنجملها علي مستوي الجمهورية بزيارة مركز التدريب المهني بالطود التابع لمديرية القوي العاملة بالأقصر 

وذلك بحضور الدكتورة رضا عطالله المدرس بكلية الآثار ومنسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية والأستاذة مني عبدالعال مدير إدارة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة وجهاز شئون البيئة بالأقصر ومدير عام القوي العاملة والعاملين بالمركز 
وخلال الزيارة قام بجولة تفقدية داخل المركز، ثم قام بإهداء مدير المركز 180 شجرة مثمرة وذلك في إطار مبادرة هنجملها والبروتوكول المبرم بين جامعة الأقصر والمبادرة ، كما قام الدكتور محجوب بتدشين أول شجرة مثمرة بالمركز . وفي نهاية الزيارة قام مدير عام القوي العاملة بالإنابة عن وزيرالقوي العاملة بإهداء  درع الوزارة تكريمًا له علي الجهد المبذول كما قام بإهداء درع أخري لمنسق المبادرة .

رئيس جامعة الأقصر يهدى 180 شجرة مثمرة لمركز التدريب المهني بالطود.. صور
رئيس جامعة الأقصر يهدى 180 شجرة مثمرة لمركز التدريب المهني بالطود.. صور
رئيس جامعة الأقصر يهدى 180 شجرة مثمرة لمركز التدريب المهني بالطود.. صور
رئيس جامعة الأقصر يهدى 180 شجرة مثمرة لمركز التدريب المهني بالطود.. صور
رئيس جامعة الأقصر يهدى 180 شجرة مثمرة لمركز التدريب المهني بالطود.. صور
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