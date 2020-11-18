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استشارى أوبئة: 700 ألف شخص يموتون سنويا للاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور اسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، واستشارى الأوبئة، إن هناك 700 ألف يموتون سنويا للاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، لافتًا إلى أنه من الخاطئ استخدام المضاد الحيوي للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور اسلام عنان ، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا لايعالج بالمضاد الحيوي لأن المضاد الحيوي يكون مضاد للبكتيريا، مشيرًا إلى أن البينسيلين مضاد للبكتريا.

وأشار إلى أن سوء استخدام المضادات الحيوية يعمل على ضعف المناعة، مؤكدًا ان البكتيريا تعمل مقاومة المضادات الحيوية.

وأوضح أن منظمة الصحة العلمية تتوقع وفاة 10 ملايين شخص كل عام بحلول 2050 بسبب المقاومة للمضادات الحيوية، مضيفًا أن وفيات سوء استخدام المضادات الحيوية أكبر من عدد وفيات فيروس كورونا.

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