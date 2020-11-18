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سلطان عمان يوجه الشكر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى بلاده.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:49 م
سلطان عمان
سلطان عمان
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ريهام فيكتور
وجه هيثم بن طارق ، سلطان عمان، فى الذكرى الخمسبن لنهضة عمان الحديثة الشكر والثناء لأبناء عمان الأوفياء المتواجدين فى ميادين العمل والبناء على ما يقومون به من أجل صون المكتسبات التى تحققت على مدار الخمسين عام الماضية فى بلدنا العزيزة.

كما وجه هيثم بن طارق، خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني ، الشكر لجميع قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة، مقدرين جهودكم لسلامة الوطن وسيادة أراضيه وترابه الطاهر وحفظ اراضيه فى كل شبر منها .

وقال سلطان عمان ، إننا نسأل الله العلي القدير ان يطيب ثراء قابوس بن سعيد بواسع رحمته ويجزيه عنا خير الجزاء، و يقدرنا على سير خطاه لنهضة عمان المتجددة فى التطورات القادمة لما يلبى تطلعات وطموح أبناء  الوطن.

وأضاف، أننا نعتز بأصالة وعراقة تاريخ البلاد ونتطلع لمستقبل اكثر اشراقًا لنكون أكثر ازدهار بإذن الله، وليوفقنا الله جميعًا لحمل الأمانة وأداء واجبنا نحو عمان الغالية وأبنائها المخلصين.
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