سلطان عمان يوجه الشكر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى بلاده.. فيديو

وجه هيثم بن طارق ، سلطان عمان، فى الذكرى الخمسبن لنهضة عمان الحديثة الشكر والثناء لأ بناء عمان الأوفياء المتواجدين فى ميادين العمل والبناء على ما يقومون به من أجل صون المكتسبات التى تحققت على مدار الخمسين عام الماضية فى بلدنا العزيزة.





كما وجه هيثم بن طارق، خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني ، الشكر لجميع قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة ، مقدرين جهودكم لسلامة الوطن وسيادة أراضيه وترابه الطاهر وحفظ اراضيه فى كل شبر منها .





وقال سلطان عمان ، إننا نسأل الله العلي القدير ان يطيب ثراء قابوس بن سعيد بواسع رحمته ويجزيه عنا خير الجزاء، و يقدرنا على سير خطاه لنهضة عمان المتجددة فى التطورات القادمة لما يلبى تطلعات وطموح أبناء الوطن.



