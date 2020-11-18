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تكنولوجيا

بمبلغ خيالي.. لصوص يستولون على منتجات آبل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:21 م
هواتف آيفون
هواتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
استهدفت مجموعة من اللصوص سائق شاحنة تحمل منتجات شركة آبل الأمريكية، على الطريق السريع M1 في نورثهامبتونشاير، يوم الثلاثاء الماضي 10 نوفمبر، وتمكنوا من الاستيلاء على الشاحنة وسرقة محتوياتها ونقلها إلى مقطورة أخرى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "metro" البريطانية، أجرت الشرطة البريطانية تحقيقا بعد سرقة الشاحنة التي كانت تحتوي على منتجات مملوكة لشركة آبل بقيمة 6.6 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 103 مليون جنيه مصري).


وتم العثور على الشاحنة في مكان مختلف عبر حدود المقاطعة في نورثهامبتونشاير، حيث يعتقد أن اللصوص نقلوا 48 قطعة من منتجات الشركة الأمريكية إلى سيارة ثالثة.

وتحاول شرطة نورثهامبتونشاير تعقب المجرمين، وتحاول أيضا سؤال أي شخص قد يكون قد رأى عددا من المركبات على الطريق المذكور، أو أي شخص قد يكون قد عرض عليه أي من منتجات آبل للبيع في ظروف غير عادية، أو يعرف أي شخص يبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة التكلفة.

الجدير بالذكر أن شركة آبل تعرضت في بداية شهر يونيو الماضي، لعمليات نهب واسعة النطاق بعد أن قامت مجموعة من المتظاهرين بسرقة العديد من متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجرى الإحتجاجات الغاضبة ضد وفاة جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس.

وبعد اكتشاف السرقة قامت عملاقة التقنية بتعطيل هذه الأجهزة المسروقة عن بعد، وظهرت عبارة مكتوبة على هواتف آيفون المسروقة: "يرجى إعادة الجهاز للمتجر، تم تعطيل هذا الجهاز، ويجري تتبعه، وسيتم تنبيه السلطات المحلية".
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