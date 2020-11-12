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تكنولوجيا

آبل لن تطلق هذا الهاتف في النصف الأول من عام 2021.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
هاتف iPhone SE 2020
هاتف iPhone SE 2020
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة آبل هاتفها الذكي الأرخص iPhone SE 2020، خلال شهر أبريل الماضي، حيث جاء بتكلفة منخفضة مقارنة بإصدارات الشركة الأخرى، إلا أنه يبدو أن الشركة الأمريكية لن تقدم الإصدار الجديد iPhone SE في النصف الأول من العام المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف المسرب الشهير Ming-Chi Kuo، عن أن آبل لن تقدم الإصدار الجديد من هاتف iPhone SE في النصف الأول من العام المقبل نتيجة لتنافس موردي الشركة للتركيز على سلسلة iPhone 13 القادمة.


وأشار المحلل التقني Ming-Chi Kuo، إلى أن   4 من موردي شركة آبل تتنافس لتوفير الكاميرات الخاصة بسلسلتها القادمة آيفون 13، والذي من المرجح  أن يؤثر ذلك بشكل رئيسي على تطوير وإنتاج جهاز iPhone SE للعام 2021.

وكشف Kuo أن عام 2021، أيضا سيشهد منافسة شديدة ، حيث خسرت شركة Genius Electronic Optical التايوانية موقعها كأحد موردي آبل لصالح شركة Largan Precision التايوانية، وSamsung Electromechanics أو شركة Sunny Optical.

ويشار إلى أن آبل تخصص النصف الثاني من كل عام للكشف عن الإصدارات الرئيسية من هواتف آيفون الجديدة، لذا من المرجح أن تطلق الشركة سلسلة iPhone 13 في النصف الثاني من عام 2021، إلى جانب iPhone SE.

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