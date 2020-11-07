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تكنولوجيا

بعد ساعات من طرح آيفون 12 للبيع.. تسريبات تكشف مواصفات هاتفي آبل iPhone 13 Pro و Pro Max

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:01 م
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
لم يمر شهر واحد منذ إعلان تشكيلة آيفون الجديدة آيفون iPhone 12، فقد اكتشف المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، أن شركة آبل بدأت العمل الآن على الجيل الثالث عشر من هواتف آيفون iPhone.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قال Ming-Chi Kuo إن سلسلة آيفون iPhone 13، ستضم أيضا أربعة طرازات مختلفة مثل آيفون 12، وأن الإصدار الـ Pro، سيأتي مع ترقية مهمة بالنسبة للكاميرا باستخدام عدسة فائقة الاتساع بحيث ستحصل هذه الأخيرة على ست عدسات بفتحة F/1.8، وتدعم تقنية الضبط التلقائي للصورة.


وستؤدي هذه الترقية إلى تحسينات ملحوظة في الجودة مقارنة مع الكاميرات الواسعة الزاوية المستخدمة في كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max واللذان يستخدمان خمس عدسات بفتحة F/2.4، ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول الكاميرات التي ستحصل على الترقية في الكاميرا التي سيجلبها هاتف iPhone 13.

وتعد شركة Largan Precision التايوانية، المورد الرئيسي لعدسات كاميرات سلسلة هواتف iPhone 13 القادمة في العام المقبل، وأشارت بعض التقارير إلأى أن الشركة ستحصل على حوالي 70% من إجمالي جميع الطلبات.

وسيحدد الوقت فقط ما إذا كانت الشاشات ستأتي بمعدل تحديث عالٍ، وماسح بصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة ستشق طريقها هي الأخرى إلى هواتف آبل الرائدة المقبلة.

جدير بالذكر أن شركة آبل Apple، فتحت باب الحجز المسبق لهاتفيها الأحدث آيفون 12 ميني iPhone 12 mini، وآيفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max، مساء أمس في أكثر من 30 دولة من بينها: أستراليا والصين وألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على أن يبدأ شحن الهواتف تم طلبها مسبقًا يوم الجمعة القادم الموافق 13 نوفمبر.

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