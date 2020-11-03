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تكنولوجيا

طريقة إيقاف تقنية اتصال الجيل الخامس 5G في آيفون 12

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:07 ص
طريقة إيقاف إتصال
طريقة إيقاف إتصال الجيل الخامس 5G في آيفون 12
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قسم التكنولوجيا
يبدو أن هاتف آيفون 12 سيظل الأكثر جدلًا فى الفترة القادمة بالرغم من إطلاقه رسميًا فى شهر أكتوبر الماضي من قبل شركة آبل الأمريكية، بعدما قررت تقديم سلسلة آيفون 12 بالكامل تدعم تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، التي تدعم أقص سرعة لإرسال و إستقبال البيانات، ولكن هناك وجه أخر لها، وهو إستهلاك البطارية بشكل سريع للغاية.

و من هنا كانت المشكلة بعدما كشفت تقارير عن قرار آبل بتقليل سعة بطارية آيفون 12 عن شقيقه الأكبر آيفون 11، و تزويده بمعالج أسرع و أقوي، الأمر الذي يعني أقل وقت ممكن للإستخدام، فما بالك بتشغيل تقنية إتصال الجيل الخامس 5G؟

و بالتالى فإيقاف هذه الميزة و الإعتماد على شبكات الجيل الرالع فقط LTE يمنح البطارية عمرًا أطول، وهنا تكمن ميزة Smart Data،، التى وفرتها آبل لمستخدميها لتترك لهم حرية القرار.

وبحسب CNET التقني، يستطيع مستخدمو أيفون 12 تعطيل تكنولوجيا الجيل الخامس 5G من خلال الخطوات التالية/ 

1- الدخول على قائمة الإعدادات.

2-  الإنتقال إلىCellular.

3- الضغط Cellular Data Options لاختيار Voice & Data.

4- النقر علي نظام LTE، وهنا سيقوم الهاتف بوقف تشغيل 5G في الحال و الاتصال بنظام LTE.


أما إذا كانت الخدمة موقوفة على الجهاز ، وأراد المستخدم إعادة تشغيلها ، فعليه اتباع  نفس الخطوات السابقة، مع اختيار 5G Auto.

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