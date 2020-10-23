مقارنة بين iphone 12 SE و iphone 12 Mini..أيهما أفضل ؟

أطلقت شركة آبل مؤخرا سلسلة آيفون 12، والتى قدمت أحدث مفاجأة المتمثلة فى آيفون iphone mini، فهو الأصغر حجمًا الآن ولكنه ليس الأول، حيث سبقه هاتف iphone SE الذى صدر ضمن سلسلة iphone 11، لذلك هناك منافسة متوقعة بين الإصدارين، من خلال السعر والمواصفات.





وبحسب موقع فون آرينا التقني، نستعرض أبرز الاختلافات بين الجهازين :





الشاشة:

يأتي iPhone 12 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع OLED، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من الشاشات السابقة، بينما يحتوى هاتف iPhone SE على شاشة بقياس 4.7 بوصة.





المعالج:

يحتوى iPhone 12 mini على معالج A14 الجديد الأقوى فى العالم، بينما تميز هاتف iPhone SE باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج A13.





الكاميرا:

يمتلك iPhone 1 2 كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة، بينما iPhone SE بكا ميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل، ولن تحصل الكاميرا على ميزات التصوير الفوتوجرافي الأكثر تقدمًا الموجودة في طرازات iPhone الأحدث من آبل.





الذاكرة:

جاء iPhone 12 mini مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، أما iPhone SE بثلاث نسخ بسعة 64 و 128 و 256 جيجابايت.





البطارية:

يحتوي iPhone 12 mini على بطارية 2,227 مللي أمبير، أما iPhone SE يحتوي على بطارية سعة 1,821 مللي أمبير، أي أن iPhone 12 mini يحتوي على بطارية أكبر من iPhone SE.





السعر:

يبدأ iPhone 12 mini بسعر 699 دولارًا أمريكيًا، أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى نسخة 64 جيجابايت، وبلغ سعر iPhone SE