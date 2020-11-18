Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سكب الكحول بدل الماء.. احتراق وجه فتاة بالكامل بسبب والدها |صور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:28 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تعرضت فتاة اسكتلندية بالغة من العمر 18 عاما لحرق وجهها بالكامل وأجزاء من رقبتها بعد التهام النيران لها، بسبب خطأ غير مقصود من والدها. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن والد الفتاة تسبب في نشوب الحريق من الأساس، فقد كان يحاول إشعال الموقد وطلب من ابنته أن تقف بالقرب منه حتى يشتعل. 

ولاحظ الأب أن النيرات اشتعلت فجأة بشكل كبيرة أمام ابنته، وحاول إخمادها عن طريق المياه، إلا أن الأب سكب الكحول بدلا من المياه فأضرم النيران في وجه ابنته بدلا من أن يخمدها. 

وأصيبت الفتاة بتشوه في وجهها بالإضافة إلى احتراق رموشها وحواجبها وأجزاء من رقبتها وتورم عينيها ولكنها استطاعت أن تعود كما كانت في السابق بعد رحلة من العلاج. 

وذكرت الفتاة أن قصتها تبدو خيالية، إلا أنها ترسل رسائل تفاؤل للمصابين بالحروق، وتوضح لهم أن الأمر يحتاج صبرا ليس إلا فإن ظنت أنها لن تعود كالسابق على الإطلاق إلا أنها عادت أجمل. 
سكب الكحول بدل الماء.. احتراق وجه فتاة بالكامل بسبب والدها |صور
سكب الكحول بدل الماء.. احتراق وجه فتاة بالكامل بسبب والدها |صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعودية تشكو اختطاف واغتصاب ابنتها المريضة بالسرطان.. والشرطة تعثر على الجثة وتضبط الجناة.. شاهد

ارتبطت عاطفيا به.. نورين فتاة المحلة تلحق بوالدها في اليوم الـ 40 على وفاته.. صور

تحضير فتة الدجاج بالرز .. بـ 5 وصفات مختلفة

ترشيحاتنا

أصابه الجنون عند مشاهدته.. قصة فيلم تمنى أن يدفع أحمد زكي أموالا لوقف عرضه

إقالة رئيس حكام الجيزة وإحالته للانضباط .. تفاصيل

آمنة نصير ترد على جدل زواج المسلمة من غير المسلم: يجوز لحماية الفتاة من الانحراف

تشامبرلين: محمد صلاح لن يكون سعيدا مجددًا مع ليفربول لهذا السبب

6 فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب‎

لبان الدكر وممارسة الرياضة.. أسرار رشاقة منى زكي في عيد ميلادها الـ44

Advertisements

قرار جديد من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي

حازم إمام: موسيماني سيندم على قراره بعدم عودة هذا اللاعب

6 فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب‎

أوباما يكشف في مذكراته عن أذكى زعيم بمنطقة الخليج العربي

أخبار الرياضة.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري.. حقيقة إصابة محمد الشناوي بـ كورونا

آمنة نصير ترد على جدل زواج المسلمة من غير المسلم: يجوز لحماية الفتاة من الانحراف

تفاصيل ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم.. ٩ أيام متواصلة من الاعترافات.. وزوجة المتهم المخدوعة: مبيفوتش فرض.. صور

رئيس الوزراء: الإعلان عن صرف منحة العمالة غير منتظمة الأسبوع المقبل

عمارة 6 بمساكن مبارك غرب إيتاي البارود تغرق في مياه المجاري.. صور

إصابة مدحت عبد الهادي وحارس الزمالك بفيروس كورونا

المالية تحيل 5 محاسبين ومراجعين للنيابة.. ساعدوا ممولين على التهرب من الضرائب

نجم الوداد قد يلحق بـ بنشرقي وأوناجم في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد النمر الأسود.. لغز اختفاء سيارته

بسبب المبيعات.. تويوتا تستبدل كراون 2021 بطراز SUV جديد

توم كروز يظهر بالكمامة أثناء تصوير Mission Impossible 7.. صور