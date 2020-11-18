سكب الكحول بدل الماء.. احتراق وجه فتاة بالكامل بسبب والدها |صور





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن والد الفتاة تسبب في نشوب الحريق من الأساس، فقد كان يحاول إشعال الموقد وطلب من ابنته أن تقف بالقرب منه حتى يشتعل.





ولاحظ الأب أن النيرات اشتعلت فجأة بشكل كبيرة أمام ابنته، وحاول إخمادها عن طريق المياه، إلا أن الأب سكب الكحول بدلا من المياه فأضرم النيران في وجه ابنته بدلا من أن يخمدها.





وأصيبت الفتاة بتشوه في وجهها بالإضافة إلى احتراق رموشها وحواجبها وأجزاء من رقبتها وتورم عينيها ولكنها استطاعت أن تعود كما كانت في السابق بعد رحلة من العلاج.





وذكرت الفتاة أن قصتها تبدو خيالية، إلا أنها ترسل رسائل تفاؤل للمصابين بالحروق، وتوضح لهم أن الأمر يحتاج صبرا ليس إلا فإن ظنت أنها لن تعود كالسابق على الإطلاق إلا أنها عادت أجمل.

تعرضت فتاة اسكتلندية بالغة من العمر 18 عاما لحرق وجهها بالكامل وأجزاء من رقبتها بعد التهام النيران لها، بسبب خطأ غير مقصود من والدها.