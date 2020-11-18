في ذكرى ميلاد النمر الأسود.. لغز اختفاء سيارته

تحل اليوم، الأربعاء، الذكرى 71 لميلاد امبراطور السينما المصرية الفنان أحمد زكي الذي ترك بصمته الخاصة في عالم الفن، ورغم أن حياته كانت منغلقة ولا يعرف الكثيرون أسرارها إلا أن ممتلكاته أصبحت مشاعا للجميع بعد وفاته وعلى رأسها سيارته، والتي استمرت لغزا يسعى أحباؤه لحله على مدار سنوات.





كانت الصحف نشرت بعد وفاة نجله الفنان هيثم أحمد زكي خبرا يفيد باختفاء سيارة من سيارات أحمد زكي الموروثة لنجله هيثم، وهو ما أكده بعد ذلك رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق لهيثم زكي، بتقديمه بلاغا يفيد باختفاء السيارة، وأكد أن السيارة تمت سرقتها في فترة وفاة أخيه وتم اكتشاف ذلك بعد تسليم الميراث الشرعي له بصفته الوريث الوحيد.





وتبين أن السيارة المختفية هي من طراز بيجو 405 موديل عام 1995 فضية اللون، ذات مظهر قريب لحد كبير إلى سيارة ألفا روميو 164.





وتستمد السيارة بيجو 405 قوتها من محرك بنزين سعته 1.8 لتر و2.0 لتر ومحركات تربينية بقوة 1.9 لتر وكان ذلك في بداية الأمر، ثم تلاها بعد ذلك محرك بنزين بشاحن توربيني 2.0 و 2.9 (2946 سم مكعب) و110 حصان بقوة 2.1 لتر توربوديسيل.





ولقبت سيارة بيجو 405 حين تم تصنيعها لأول مرة عام 1988 بسيارة العام، وحققت أكثر المبيعات حينها ببيع ما يقرب من 2 مليون سيارة منها.









وقد أصبحت السيارة لغزا يحير الجميع، ويسعى رامي عز الدين الوريث الشرعي والوحيد لممتلكات الراحل أحمد زكي لحله بالبحث عن السيارة بمساعدة الجهات الأمنية.