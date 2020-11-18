هل يجوز إعطاء زكاة مالي لأخي الذي يتقاضى راتبا شهريا لا يكفيه؟.. الإفتاء تجيب

أرسلت سيدة سؤالا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، تقول فيه: " شقيقي يعمل وله راتب شهري ولكنه لا يكفي حاجته، هل يجوز إعطائه من زكاة مالي ؟.
ورد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا: " الزكاة تعطى للمحتاج حتى ولو كان موظفا ويتقضلى مبلغا كبيرا فطالما للا يسد حاجته فيجوز إعطائه من زكاة المال ولكن إذا كان ما يحتاجه شيء أساسي من أساسيات الحياة كالتعليم والصحة والمأكل والمشرب وليس لأمور أخرى يمكنه الاستغناء عنها كوسائل الترفيه مثلا .
وأضاف وسام الأقربون أولى بزكاة المال إذا كانوا فقراء بل وثوابها مضاعف لأنها صلة رحم من ناحية وطاعة لله بإخراج الزاكة من ناحية أخرى .
مقدار زكاة المال على الأرباح البنكية
من جانبه أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة له، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.