عام المعاهد الفنية.. وزير التعليم العالي يتخذ خطوة جديدة لتطويرها.. ويوضح: نمتلك 170 معهدا فنيا يدرس بها حوالي 500 ألف طالب يشكلون طاقة بشرية هائلة

التعليم العالي :

الاهتمام بالندوات التثقيفية للطلاب داخل المعاهد ينعكس على الطالب والأسرة والمجتمع

نمتلك 170 معهدا فنيا يدرس بها حوالي 500 ألف طالب يشكلون طاقة بشرية هائلة





أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم تخصيص العام القادم ليكون "عام المعاهد والمراكز البحثية"، وذلك خلال تناول الاجتماع ملفات التحول الرقمي للجامعات، والتعليم الفنى والمعاهد، والبحث العلمى، والأنشطة الطلابية، والتعاون الدولي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تمتلك 170 معهدا فنيا يدرس بها حوالي 500 ألف طالب يشكلون طاقة بشرية هائلة، ووجه بتوفير ما تحتاجه خطة تطوير المعاهد لتحسين أدائها ورفع مستوى خريجيها وتحديث البرامج الدراسية التي تقدمها سواء لنظام العامين أو الأربعة أعوام.





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بينما عقد مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، اجتماعًا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العليا الخاصة، وأبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

كما وجه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لوضع آليات لتطوير أداء المعاهد بما يتناسب مع التطورات الحالية التي يشهدها المجتمع.





ووجه عبدالغفار بعقد ندوات تثقيفية للطلاب داخل المعاهد، الأمر الذي ينعكس على الطالب والأسرة المصرية، وبالتالي المجتمع.

واطمأن الدكتور خالد عبد الغفار إلى ما انتهت إليه لجان القطاع المعنية بمراجعة تطوير المقررات الدراسية وتطوير وقياس التقويم الإلكتروني؛ لتجنب المشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء الامتحانات، مؤكدًا على شفافية عملية التقييم.





ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل منذ فترة على تطوير المعاهد، ورفع كفاءتها، كما كان لها اهتمام خاص بالتعليم الفني من افتتاح الجامعات التكنولوجية وزيادة عدد المعاهد.





وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك 170 معهدا فنيا يدرس بها حوالي 500 ألف طالب تعمل الوزارة على تطويرها من خلال تشكيل لجنة لوضع آليات لتطوير أداء المعاهد لتتناسب مع التطورات الحالية التي يشهدها المجتمع.





واطمأن الوزير على استمرار سير العملية التعليمية مع الالتزام بأعداد الطلاب المقررة ونسب الحضور، في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالمعاهد.





في بداية الاجتماع، نعى المجلس محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، مشيدًا بدوره في مجال التعليم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وشدد الوزير على التصدي لأي شائعات من شأنها تعطيل الدراسة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة والاستعداد لأي مستجدات خلال الفترة القادمة.

كما شدد الوزير على اعتماد المعاهد لنظام التعليم الهجين ورفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية، بما يكفل الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس.