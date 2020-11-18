تشكيل لجنة للمرور على أعمال رد الشيء لأصله لحفر الغاز بشوارع ملوي

قرر اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية وهندسة طرق ملوى ، ومسئول شركة وادى النيل للغاز الطبيعى، للمرور على أعمال رد الشيء لأصلة بجميع القطاعات التى تم الانتهاء منها بشوارع المدينة وذلك لرصد مستوى أعمال رد الشيء لأصله من خلال المرور الميداني على الشوارع وتلافى بعض الملاحظات بالشوارع. الشيءالشيءالشوارع





وخلال المرور الميدانى للشوارع تبين وجود بعض الشوارع بها هبوط وغير مستوية.





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وأكدت اللجنة، أنه سيتم عرض تقرير علي رئيس المدينة بالسلبيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





كما أكد رئيس المدينة سرعة تلافى الملاحظات وإعادة الشوارع كما كانت قبل اعمال توصيل الغاز بجميع القطاعات بالمدينة.



