خضوع 50 حكما مساعدا لاختبارات كورس الـvar .. الجمعة

يـ خضع يوم الجمعة القادم ٥٠ حكما مساعدا للاختبارات فى كورس تقنية الفيديو المعروفة بvar فى إطار الدفع بهم للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الموسم الجديد.





وأسفرت نتائج كورس تقنية الفيديو المعروفة ب var عن نجاح ٢٤ حكما للساحة من إجمالي ٦٠ عنصرا تحكيمية خضعوا للاختبارات استعدادا للمشاركة فى الدورى الممتاز الموسم الجديد.

وأقامت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد كورسا تدريبيا لحكام الساحة والمساعدين للتدريب على تقنية الفيديو فى فندق تريموف بالقاهرة ويستمر حتى يوم ٢٥ نوفمبر الجاري.





وانطلق معسكر حكام ال var فى أحد فنادق القاهرة تحت إشراف لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة.





يذكر أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد أرسلت خطابا إلى منطقة الجيزة لكرة القدم تضمن إيقاف مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة عن العمل واسناد مهام رئاسة اللجنة إلى محمد عبدالمعطي قائما بالأعمال.





قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أنه تم اقالة مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة وخضوعه للتحقيق بمعرفة لجنة الانضباط.





أشار إلى لجنة الحكام أرسلت خطابا رسميا إلى منطقة الجيزة لكرة القدم تضمن اقالة مدحت صلاح وإحالته الى لجنة الانضباط لافتا إلى أنه لم يتحدد حتى هذه اللحظة موعدا لخضوعه إلى التحقيق.





أشار إلى أن اقالة مدحت صلاح جاءت بناءا علي مذكرتين تم تقديمهما من جانب عادل عقل عضو مجلس ادارة منطقة الجيزة وأخرى من توفيق السيد رئيس لجنة حكام القاهره.





لفت المصدر إلى أن المذكرتين شملت هجوم مدحت صلاح علي الفيس بوك علي زملائه وعلي عضو مجلس ادارة منطقة الجيزه.





وشدد على ان المذكرتين تضمنت أحداث وتفاصيل ووقائع اخري

وقام بعمل فيديو علي صفحته الشخصية هاجم خلالها عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة ورئيس لجنة حكام القاهرة.





أوضح إلى أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى تلقت

المذكرتين من جانب لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة

وتم إحالتهم إلى لجنة الانضباط باعتبارها جهه تحقيق.





نوه إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة أسندت محمد عبد المعطي القائم باعمال رئيس لجنة الحكام

ويعاونه خالد حافظ عضو اللجنة.



