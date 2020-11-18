بعد إيجابية المسحة الثانية.. محمد صلاح يعمق جراح ليفربول









وذكرت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا، بعد إيجابية مسحته الثانية، بسبب البروتوكول الإنجليزي، والذي ينص على خضوع اللاعب للعزل الصحي لمدة لا تقل عن 10 أيام. كان اتحاد الكرة أعلن اليوم، الأربعاء، إيجابية مسحة كورونا الثانية التي خضع لها محمد صلاح، ليواصل " مو" عزله الصحي بالجونة.





وأضافت الصحيفة، أن صلاح مهدد أيضا بالغياب عن مواجهة برايتون، المقرر لها 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كالفيرت لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحه في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.





أكدت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا في المباراة المقرر لها الأربعاء، المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.