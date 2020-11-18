حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق بأجا في الدقهلية.. شاهد

واصلت ادارة تموين اجا اليوم الاربعاء حملاتها التموينية برئاسة يحيى محمد السيد مدير الإدارة يرافقه مصطفى عوض المفتش بالإدارة .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ١٩٧٧٢ لسنة٢٠٢٠جنح اجا ضد عوض.م.ال صاحب محل بقالة بقرية كفرعوض ومحضر رقم ١٩٧٧٣ضد إلهام.ع.م صاحبة محل بقالة بقرية كفرالشراقوة ومحضر ١٩٧٧٤ضد عثمان.ح.ز صاحب محل بقالة بقرية كفرعوض وذلك لعدم وجود شهادات صحية .





كما تم تحرير محضر رقم ٥٣٣٢لسنة٢٠٢٠جنح اجا امن دولة طوارئ ضد احمد.ع.ا صاحب محل بقالة بقرية كفر الشراقوة ومحضر رقم ٥٣٣٣جنح اجا امن دولة طوارئ ضد محمد.ي.ع صاحب محل بيع منظفات بقرية كفرعوض ومحضر رقم ٥٣٣٤ضد وهبة ال.و صاحب محل بقالة بذات القرية ومحضر رقم ٥٣٣٥ضد محب.ا.ي صاحب محل بقالة بذات الناحية وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.