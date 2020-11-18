Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المعارضة التركية تكذب الحكومة: وفيات كورونا تجاوزت الـ 40 ألفا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:52 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
Advertisements
قسم الخارجي
اتهمت المعارضة التركية، اليوم الأربعاء، الحكومة بتضليل الشعب بشأن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى تجاوزها الـ 40 ألف وفاة حتى الآن. 

وأعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 116 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الثلاثاء، قرارات جديدة أكثر صرامة في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة الإصابات في البلاد.

وقال أردوغان إنه سيتم فرض حظر التجول في عموم البلاد، نهاية الأسبوع من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة صباحا.

وأضاف أنه سيتم فرض حظر تجول جزئي على المسنين فوق 65 عاما والشباب دون الـ 20.

ولفت إلى أن ساعات دوام مراكز التسوق والمحلات التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة ستكون بين 10 صباحا و8 مساء.

وأكد الرئيس التركي، أن دور السينما ستظل مغلقة حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن المنافسات الرياضية ستتواصل دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا يعيد العالم للوراء.. دول عربية تعيد حظر التجوال لمجابهة الفيروس

حظر تجول وإعلان طوارئ.. ماذا يحدث في فرنسا بسبب كورونا؟

الأردن يسجل 1820 إصابة جديدة و32 وفاة بـ كورونا

في محاولة لمواجهة تفشي كورونا.. ألمانيا تعلن إيقاف الحياة العامة لمدة شهر

ألمانيا تسجل 15352 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

30 ألف و500.. إيطاليا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

ترشيحاتنا

إحالة نهى الإمام للطب الشرعي لبيان مدى قوتها العقلية وتحديد جلسة للتقرير

إيجابية المسحة الجديدة لـ محمد صلاح والنني بـ كورونا

أجايي يخضع لفحص طبي في الأهلي بعد إصابته في مران اليوم

الحكومة: إعفاء المنشآت الطبية لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع

تفاصيل ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم.. ٩ أيام متواصلة من الاعترافات.. وزوجة المتهم المخدوعة: مبيفوتش فرض.. صور

آبي أحمد يعتقل عشرات الضباط بالجيش الإثيوبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات روجينا برفقة زوجها أشرف زكي

في عيد ميلادها.. لقطات رومانسية جريئة تجمع منى زكي وزوجها أحمد حلمي

كورونا على المحك .. فايزر تكتب نهاية Covid-19