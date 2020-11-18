طب السويس تنظم ندوة عن مرض السكر.. الأحد

أعلنت كلية الطب جامعة السويس ، تنظيم ندوة تثقيفية عن مرض السكر ومضاعفاته ، يوم الاحد المقبل، بمناسبة اليوم العالمى لمرض السكر تحت رعاية الدكتور السيد الشرقاوى ، رئيس الجامعة ، والدكتور سعيد عبادى ، عميد كلية الطب .









كما أعلنت الكلية عن تنظيم ، قياس السكر "عشوائي" وإجراء تحاليل السكر التراكمي للراغبين، في الساعة الواحدة ظهرا خلف مبنى إدارة الجامعة.









وأكد الدكتور السيد الشرقاوى ، حرص الجامعة على مواكبة كافة الأحداث الطبية الداخلية والخارجية فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.









وأشار رئيس جامعة السويس، إلى ضرورة توعية المجتمع بمرض السكر بسبب زيادة عدد مرضى السكري في الآونة الأخيرة ، التي لم تقتصر علي البالغين فقط ولكن أصبحت النسبة كبيرة جدا في الأطفال والشباب فنحن نريد جيلا يتمتع بالصحة حتى يفيد مجتمعه.