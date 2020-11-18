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محافظات

حملات ضبط التكاتك... التحفظ على 366 مركبة مخالفة على محور المحمودية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:36 م
حملات ضبط التكاتك
حملات ضبط التكاتك
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أحمد بسيوني
واصلت إدارة مرور الإسكندرية حملاتها المكبرة لضبط التكاتك والمركبات المخالفة علي مستوي المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. 

حيث شنت عدة حملات استهدفت مناطق الزعيم والتوسيعة، وسموحة، ومحطة مصر، ومحرم بك، ومحور المحمودية، وأسفرت عن ضبط عشرات المركبات المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة. 

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علي الصعيد ذاته؛ واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة علي محور المحمودية، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، حتي الآن بالتحفظ على عدد ٣٦٦ مركبة مخالفة.

حملات ضبط التكاتك... التحفظ على 366 مركبة مخالفة على محور المحمودية
حملات ضبط التكاتك... التحفظ على 366 مركبة مخالفة على محور المحمودية
حملات ضبط التكاتك... التحفظ على 366 مركبة مخالفة على محور المحمودية
حملات ضبط التكاتك... التحفظ على 366 مركبة مخالفة على محور المحمودية
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