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التنمية المحلية: 14 مليار جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:52 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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عادل نصار
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، آخر تطورات التقدم لطلبات التصالح في مخالفة البناء في كل أنحاء الجمهورية.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء رد فعل ايجابي على مناشدات المواطنين، مضيفا أن الهدف الرئيسي من التصالح على مخالفات البناء هو تقنين أوضاع المواطنين.

وأكد أن 2.3 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تأتي في صدرة خلال الشهرين الماضيين في طلبات التصالح.

وأشار إلى أن محافظة القليوبية تحتل المركز الثاني في أعداد طلبات التصالح، والقاهرة والجيزة ينافسان بقوة في أعداد طلبات التصالح، متابعا أن 14 مليار جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء.

وأكمل أن ما تم إنفاقه على المشروعات مبلغ قدرة 157 مليار جنيه استفاد منها حوالي 9 ملايين مواطن، مستدركا أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يستفاد منها في المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن، ويصلون في يونيو 2021 حوالي 3.3 مليون مواطن.
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