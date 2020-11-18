القومى للمرأة: منصة "الكوميسا" صوت 50 مليون إفريقية





وأضافت مرسى ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن منصة الكوميسا ستهدف أيضأ لتبادل الخبرات والدروس المستفادة للسيدات على مستوى 38 دولة .





وأشارت إلى أن المنصة تهدف أيضأ للتبادل التجارى وإليكترونى والمطلوبة خلال هذه الفترة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد .





وطالبت السيدات بالتواصل عبر هذه المنصة خاصة وإن إطلاقها فى مصر أمر هام فى ظل وجود أيضأ 50 مليون أفريقية فى كافة دول العالم ..

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة قد شاركت أمس الثلاثاء في الحوار الإقليمي الافتراضي لتمكين المرأة الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بحضور ومشاركة عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.

















قالت الدكتورة مايا مرسى ، رئيس المجلس القومى للمرأة ، إن منصة " الكوميسا" صوت 50 مليون إفريقية من المقرر أن تفتح أبوابها للسيدات المصريات وإدارة الأعمال ..