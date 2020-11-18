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الديهي عن تنفيذ مصر سد في تنزانيا: مؤمنون بالتنمية في القارة الإفريقية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:13 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
علق الإعلامي نشأت الديهي، على تنفيذ شركتين مصريتين لمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا قائلا: "مصر مؤمنة بالتنمية في القارة الإفريقية ".

وأضاف الديهي، خلال تقديمه  برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع له دلالة ويمثل سمعة طيبة لمصر، لافتا إلى أن علاقات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفريقيا قائمة على التعمير والبناء ومساعدة البلاد وهذه دلالة للجانب الإثيوبي.

وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم، إلى أن مصر ضد التعنت والتكبر الإثيوبي، فما يحدث في تنزانيا من قبل مصر رسالة للحكام في أديس أبابا أننا دعاة سلام وتنمية، لعلهم يثقوا في أنفسهم.
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