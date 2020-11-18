عقوبات رادعة للمخالفين.. التنمية المحلية تكشف آلية غلق المطاعم والمقاهي والمحال

رد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على سؤال حول العقوبات المتوقعة على مخالفى القرار المرتقب من الحكومة بشأن إغلاق المحال والمقاهي والمطاعم خلال الفترة المقبلة.





وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن اليه التنفيذ فيما يتعلق بغلق المحال والمقاهي والمطاعم ستعلن عنها الدولة بالكامل.





وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، سيخرج القرار وسيتضمن كل الاليات المطلوبة ويشتمل على كل شيء، رافضا كشف التفاصيل في هذا الموضوع، قائلا :"هنعلق على القرار مع خروج البيان من الحكومة".





وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة ستخرج بقرار يتضمن كل شيء في هذا السياق وأليات تنفيذ والإغلاق للمحلات التجارية.





من جانبه قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المطاعم والمقاهي سوف تغلق الـساعة 12 مساء في فصل الشتاء وتمتد للواحدة صباحا في فصل الصيف ويمتد موعد الغلق للواحدة صباحا يومي الخميس والجمعة للمطاعم والمقاهي والإجازات الرسمية".





وأضاف نادر سعد، أنه :"المحال التجارية تغلق في الـ 11 مساء في الصيف والعاشرة مساء في الشتاء"، مضيفا:" تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل ".



