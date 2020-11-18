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حوادث

كلب ضال يعقر 7 أشخاص بينهم طفل في العجوزة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:30 م
كلب ضال
كلب ضال
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ندى حمودة - أحمد مهدي
طلبت نيابة العجوزة الإستعلام عن 7 مصابين عقرهم كلب ضال بمنطقة العجوزة وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج والأمصال اللازمة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية وكلفت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبحث عن الكلاب الضالة في المنطقة التي شهدت الواقعة ،وإخطار فريق من الطب البيطري، للبحث عن الكلب بمنطقتي العجوزة والدقي.

وعقر الكلب 7 أشخاص في منطقة العجوزة، وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مأمور قسم العجوزة، بوصول بلاغ من المستشفى بوصول 7 مصابين بـ"عضة كلب".

وأكد المصابون في أقوالهم، أنهم شاهدوا كلبا ضالا عقر طفلا عمره 6 أعوام، أثناء سيره بشارع غريب بدائرة قسم العجوزة، وعندما حاولوا إبعاده وإنقاذ الطفل، عقر الكلب 6 آخرين، بينهم  شاب 33 عاما، وباقي المصابين من سن 6  حتى 12 عاما، قبل هروب الكلب.
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