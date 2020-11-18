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أخبار البلد

الرعاية الصحية: إنارة مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنارة مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، لمدة أسبوع، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي بدأ اليوم ويستمر في الفترة من ١٨ إلى ٢٤ نوفمبر.

وأشارت الهيئة، إلى أنه خلال هذا الأسبوع يتم نشر رسائل توعوية للتوعية بالمضادات الحيوية عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة  https://www.facebook.com/106553301075947/posts/189773756087234/، وفرع الهيئة ببورسعيد https://www.facebook.com/106427860745751/posts/418328959555638/، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي بشأن مخاطر مقاومة المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الحث على تطبيق أفضل الممارسات في أوساط الجمهور عامًة، ومقدمي الخدمة الصحية، من أجل وقف المزيد من ظهور وانتشار أشكال العدوى المقاومة للأدوية.

وأضافت الهيئة إلى أن الرسائل التوعوية تدور حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية، وضرورة استشارة الطبيب عند استخدامها، وإكمال الجرعات الدوائية الموصى بها من قِبل الطبيب، وكذلك أخذ الجرعات الدوائية في المواعيد المحددة لها، خاصة ومع إعلان منظمة الصحة العالمية هذا العام ٢٠٢٠ توسيع نطاق حملة المضادات الحيوية لتشمل جميع أنواع مضادات الميكروبات، تحت شعار (متحدون للحفاظ على مضادات الميكروبات)، ودعوتها بمشاركة قطاعات المجتمع ومنها المعنية بالشأن الصحي في التوعية بعدم الاستخدام السيء للمضادات الحيوية، والتعريف بمقاومات الأدوية التي تشكل خطرًا على الصحة والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال هي صرح طبي عظيم تابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية ويضم أمهر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتساعد المستشفى في علاج الكثير من الحالات المرضية كحالات أمراض القلب بأحدث التقنيات الطبية وعلاج حالات الأورام وإجراء عمليات الغسيل الكلوي للأطفال، وذلك وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير العالمية.
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