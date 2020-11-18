387 مليار دولار القيمة التسويقية لـ تسلا الكهربائية





ووفقا لضخامة القيمة السوقية للشركة ، قالت شركة " إس آند بي داو جونز إنديكي " التي تدير مؤشر إس آند بي 500 إنها تدرس إمكانية تسجيل الأسهم على المؤشر دفعة واحدة أو على شريحتين منفصلتين ، وأنها ستعلن في وقت لاحق اسم الشركة التي سيتم شطب سهمها من المؤشر ليحل سهم تسلا محله.





ومن المعروف أن شركة تسلا مملوكة للملياردير الامريكي إيلون ماسك ، وتعتبر منذ وقت طويل مرشحة للانضمام إلى هذا المؤشر المرموق للأسهم الامريكية بفضل نجاحاتها خلال العام الحالي.





كما أن الكثير من المستثمرين توقعوا منذ ثلاثة أشهر الانضمام إلى المؤشر عندما حققت شركة تسلا شرطا أساسيا للتسجيل وهو تحقيق ارباح لمدة أريعة فصول متتالية.





وأعلنت تسلا في أكتوبر الماضي عن تحقيق نتائج قوية مع استمرارها في تسجيل الأرباح للربع الخامس على التوالي وهو ما مهد الطريق تماما أمام وصول السهم إلى مؤشر إس آند بي.



كشفت شركة إدارة مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية اعتزامها إضافة سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" إلى المؤشر اعتبارا من يوم 21 أول ديسمبر المقبل.