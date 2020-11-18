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رياضة

طائرة رجال سموحة يفوز وديا على قناة السويس

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة على نظيره قناة السويس بنتيجة 1/3، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين على الصالة المغطاة بنادى سموحه، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدد من المباريات التجريبية للوقوف على نقاط القوة والضعف والإطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبين قبل بدء المنافسات الرسمية.

يضم الجهاز الفنى للفريق:

المدير الفنى ورئيس الجهاز كابتن طارق الزفتاوي، المدرب العام كابتن مصطفي القاضى ، مدرب ومحلل تقنى كابتن احمد التمامى، مدير ادارى الجهاز كابتن رجب عبدالنبي، طبيب الجهاز دكتور محمود المراغى، اخصائي تأهيل كابتن ابراهيم جمعة، علاج طبيعى دكتور عمر غالي، مخطط أحمال دكتور وليد عبدالمنعم.
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