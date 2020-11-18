شاهد.. مراسم تسليم قطعة أثرية مصرية في نيويورك.. فيديو

وكان في أوقات سابقة أعلنت الخارجية المصرية استرداد "التابوت الفرعوني الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ"، والذي كان معروضًا في متحف "متروبوليتان" في نيويورك.





وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في مراسم استرداد القطعة الأثرية بمكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك، كما وقع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت مع المدعي العام الأمريكي في نيويورك.





وكان وزيرا الخارجية في مصر والولايات المتحدة، وقعا، مذكرة للتفاهم في نوفمبر تشرين الثاني 2016 بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.



