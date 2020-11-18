Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. مراسم تسليم قطعة أثرية مصرية في نيويورك.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:18 م
مراسم تسليم قطعة
مراسم تسليم قطعة أثرية مصرية
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية اكسترا نيوز لقطات منذ قليل وجاء من خلالها مراسم تسليم قطعة أثرية مصرية في نيويورك وظهرت مراسم احتفالية اثناء التسليم.

وكان في أوقات سابقة أعلنت الخارجية المصرية استرداد "التابوت الفرعوني الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ"، والذي كان معروضًا في متحف "متروبوليتان" في نيويورك.

وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في مراسم استرداد القطعة الأثرية بمكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك، كما وقع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت مع المدعي العام الأمريكي في نيويورك.

وكان وزيرا الخارجية في مصر والولايات المتحدة، وقعا، مذكرة للتفاهم في نوفمبر تشرين الثاني 2016 بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الآثار يفتتح المعرض المتحفي المؤقت لـ توت عنخ آمون في الغردقة

مهما مر عليها الزمن.. خالد عناني: الوزارة لم ولن تترك أي قطعة آثار خرجت من مصر

سرقة أفريقيا.. ناشط كونغولي يستعيد بالقوة آثارا من متحف اللوفر الفرنسي..فيديو

توت عنخ أمون.. الرئيس السيسي يشاهد قطعا أثرية تعرض لأول مرة بمتحف شرم الشيخ| فيديو

ترقب عالمي لافتتاح المتحف الكبير في الذكرى الـ98 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

ترشيحاتنا

بيتفرج على ستات تانية | كواليس خناقة صوفينار وزوجها

خلاف عادي أم انفصال| ماذا يحدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني

هبة مصطفى: لم يثبت أن العدوى تنتقل خلال الأسطح ..فيديو

ملابسهم كلها دم.. تعرف على تفاصيل إصابة 14 طفلاً في حادث أتوبيس مدرسة الهرم

رئيس جامعة حلوان ينفى ظهور 180 حالة اشتباه بـ كورونا

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء