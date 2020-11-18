10 ملايين وفاة.. الصحة العالمية تحذر العالم من مخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية

قال الدكتور عمر أبو العطا، مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن الإحصاءات تشير إلى تواجد 700 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية





وأضاف عمر أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" : " من المتوقع أن ترتفع أرقام الوفاة بسبب الإفراط في تناول المضادات الحيوية وتصل إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويا".





وتابع عمر أبو العطا:" الافراط في استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى وجود مقاومة لها، والحصول على المضاد الحيوي بجرعة مغلوطة او مضاد حيوي خاطيء للمرض أمر خاطيء".





وأكمل عمرو ابو العطا:" هناك إرشادات للتعرف على كيفية حصول المريض على المضاد الحيوي، وسوء استخدامها قد يؤدي إلى إعطاء نتيجة عكسية"ال