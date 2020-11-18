اِنتهز كل لحظة للانبساط .. علا رشدي تبهر جمهورها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت علا رشدي علي الصورة قائلة: انتهز كل لحظة وانبسط بيها ... اللحظات الحلوة هي اللي بتخلي الحياة حلوة وليها معني.





وكانت علا رشدي كشفت عن نتيجة التحليل النهائية الخاصة بفيروس كورورنا وبزوجها الفنان أحمد داود وجاءت النتيجة سلبية بعد أسبوع من العزل.





ونشرت علا رشدي فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وحكت فيه ما حدث معها خلال هذا الاسبوع، وكم مسحة أجرتها لتتأكد من سلبية كورونا.





كان أحمد داود أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.





وكتب أحمد داود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا .. اذا كان احنا لسة مش متأكدين ".



