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محافظات

نجاح أول جراحة فتق مركب لحالة كورونا بمستشفى مبرة بورسعيد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:01 م
عملية جراحية
عملية جراحية
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كتب محمد الغزاوى
رفضت المستشفيات الخاصة استقبال المريضة أم هاشم صاحبة الـ 46 عاماً والتى كانت تعانى من فتق مركب وحالتها العامة غير مستقرة لتبدأ رحلة عذاب والمريضة وأسرتها حتى يتم إنقاذها داخل مستشفى المبرة أحد مستشفيات التأمين الصحى الشامل .

والقصة يرويها غريب شقيق المريضة والتى فوجئت الاسرة بتعرضها لألم وإعياء شديد استحال معها الا التوجه بها الى احد المستشفيات الخاصة والتي رفضت استقبالها الا بعد ايداع 3500 جنيه فى حساب المستشفى واستدعاء طبيب الذى قرر الزام دخولها غرفة العمليات فورا.

وأضاف شقيق المريضة فوجئنا عقب انهاء الفحوص و الاشاعات بان المستشفى اختفى منها الاطباء والتمريض وأبلغونا فى الادارة انه لزام علينا اصطحاب الحالة فورا خارج المستشفى لان الاشاعات تظهر اشتباه فى الكورونا.

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وشدد غريب انه على مدار ساعة متواصلة داخل المستشفى لم يعثروا على مجيب لتساؤلاتهم وحالة شقيقتهم المريضة التى تأن من الالم حتى الطبيب الذي شدد على اجرائها الجراحة ترك المريضة وتركنا واختفى.

وأكمل غريب القصة اسودت الدنيا فى وجهنا لولا عناية الله ان سخر لنا صديق أرشدنا الى مستشفى التضامن التابعة للتأمين الصحى الشامل والتى توجهنا لها مسرعين فوجدنا خير استقبال برغم ان الساعة كانت تقارب الرابعة فجرا وتم إسعاف شقيقتى وتجهيزها لإجراء الجراحة.

ومع وصول الدكتور مصطفي شعبان مدير مستشفى التضامن واطلاعه على التقارير والإشاعات و حالة شقيقتي وعلمه بأنها اشتباه كوفيد 19 قرر فورا تحويلها الى مستشفى المبرة التابعة للمنظومة والخاصة باستقبال حالات الكورونا واجراء الجراحة بها

ويواصل شقيق المريضة وخلال دقائق معدودة كانت شقيقتى تم تحويلها إلى مستشفى المبرة و اجرى لها العملية فريق طبي من استشاري التخدير الخميسى وأستاذ الجراحة الدكتور محمد المعداوى استشارى الجراحة العامة وإنقاذ حياتها.

ويقول شقيق المريضة لا انسى كلمات الدكتور مصطفى شعبان عندما قال لى ننقذ المريضة وبعدين نعرف نتعامل مع الكوفيد فى حالة إيجابية المسحة.

ووجه غريب الشكر لكافة القائمين على العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد لإنقاذ حياة شقيقته واجراء الجراحة لها دون النظر لماديات او خوف من الاصابة بالوباء قائلا حقا هؤلاء ابطال الجيش الابيض اللى بنسمع عنهم.

 

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