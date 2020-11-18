تناول ماء بالعسل على الريق وشاهد ماذا يحدث لجسمك





وعندما تكون طازجة وحديثة الإنتاج، تم وصفها بأن لها نفس الرائحة العطرية لشجرة السدر في زهرة وأفضل أشجار السدر عضوية لأنها تنمو في البرية في المناطق الصحراوية البكر والنائية في ولا يستخدم النحالون أي مواد كيميائية أو عقاقير. ‏













رحيق شجرة السدر فعال في إنقاص الوزن فالعسل غني بالسعرات الحرارية ولكنه لا يحتوي على دهون وقليل من السكر وإنها نعمة للأشخاص الذين يريدون خسارة بعض الأرطال في الأسبوع أضف ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون إلى الماء واشربه كل صباح لتقليل دهون البطن.





يمكن استخدام عسل السدر اليمني في العديد من أجزاء الطبخ المختلفة مثل الفطائر والخبز والأطباق وما إلى ذلك، ويمكن أيضًا تناولها مباشرة في ملعقة صغيرة 2-3 مرات في اليوم وعلى الريق يمكنك أيضًا مزج عسل السدر بالماء الساخن والليمون وزيت الحبة السوداء للحصول على أقصى تأثير.