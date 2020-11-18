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مرأة

تناول ماء بالعسل على الريق وشاهد ماذا يحدث لجسمك

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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آلاء حسن
فوائد عسل السدر الجبلي عديدة فيمكن أن تختلف نكهة عسل السدر ولونه وكثافته حسب المنطقة التي نشأ منها فهو عسل كثيف بطعم حلو غني وفخم لها لون ذهبي فاتح، يغمق ويتحول إلى اللون الأحمر بمرور الوقت. 

وعندما تكون طازجة وحديثة الإنتاج، تم وصفها بأن لها نفس الرائحة العطرية لشجرة السدر في زهرة وأفضل أشجار السدر عضوية لأنها تنمو في البرية في المناطق الصحراوية البكر والنائية في ولا يستخدم النحالون أي مواد كيميائية أو عقاقير.    ‏



رحيق شجرة السدر فعال في إنقاص الوزن فالعسل غني بالسعرات الحرارية ولكنه لا يحتوي على دهون وقليل من السكر وإنها نعمة للأشخاص الذين يريدون خسارة بعض الأرطال في الأسبوع أضف ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون إلى الماء واشربه كل صباح لتقليل دهون البطن.

يمكن استخدام عسل السدر اليمني في العديد من أجزاء الطبخ المختلفة مثل الفطائر والخبز والأطباق وما إلى ذلك، ويمكن أيضًا تناولها مباشرة في ملعقة صغيرة 2-3 مرات في اليوم وعلى الريق يمكنك أيضًا مزج عسل السدر بالماء الساخن والليمون وزيت الحبة السوداء للحصول على أقصى تأثير.
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