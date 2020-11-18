سياسي فلسطيني: لم نقطع علاقاتنا مع البحرين والإمارات.. ولدينا جاليات هناك

اوضح الكاتب والمحلل السياسي المستشار زيد الايوبي ان استدعاء السفيرين الفلسطينيين من ابو ظبي والمنامة كان للتشاور حول اليات التعامل مع توقيع دولتي الامارات والبحرين اتفاق السلام مع الاسرائيليين لغايات التأكيد على الرفض الفلسطيني لهذا الاتفاق مع اسرائيل قبل انهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين تطبيقا لمبادرة السلام العربية، وهذا ما تم الاعلان عنه في حينه.





وأكد المستشار الايوبي في تصريحات خاصة ل " صدي البلد" انه فلسطين لديها جاليات كبيرة في الامارات والبحرين حيث تهتم القيادة الفلسطينية بمصالح هذه الجاليات وترعاها من خلال سفارات دولة فلسطين .





وبين الايوبي ان الشعب الفلسطيني ليس في حالة عداء مع اي دولة عربية بل اننا حريصون على علاقاتنا الايجابية مع عمقنا العربي وان الخلاف مع الامارات والبحرين حول الاستعجال في توقيع اتفاق السلام مع الاسرائيليين بشكل يتعارض مع مبادرة السلام العربية لا يمكن ان يصل لمستوى العداء لان ذلك لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني العليا .





وأشار المستشار الايوبي الي ان على فرض صحة الانباء عن عودة سفراءنا الى الامارات والبحرين فهذا لا يعني ان الموقف الفلسطيني قد تغير من فكرة رفض تطبيع اي دولة شقيقة مع الاحتلال قبل الانسحاب الاسرائيلي الشامل من كل الاراضي العربية المحتلة وخصوصا مدينة القدس باعتبارها العاصمة الابدية لدولة فلسطين.



