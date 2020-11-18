بـ هاشتاج ياسين يغزو الجونة.. ياسين محمد أصغر مذيع يشارك في المهرجان

روى ياسين محمد، أصغر مذيع في مهرجان الجونة السينمائي، تفاصيل مشاركته في المهرجان كمذيع في هذا العمر، قائلا "أنا شوفت مجلة فيها كل الممثلين اللي بحبهم منهم بشرى ومينا مسعود.. أنا بعشق بشرى وبتابع كل أعمالها"، معقبا "كنت عايز اروح مهرجان الجونة لكن ماما رفضت".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، "ماما قالتلي مينفعش نجري ورا الممثلين في المهرجان، معقبا: "أنا طلعت لايف وقولت يجماعة عايز أروح المهرجان.. كان في رسايل كتير عشان اروح المهرجان واقنعت ماما".



وأكمل: عملت هاشتاج "ياسين يغزو الجونة" وكان ليه تأثير كبير، وإدارة المهرجان كلمتني عشان احضر أول عرض لفيلم أطفال في المهرجان بس ومكنش في دماغي أبقى مذيع".



وتابع: الفنانة بشرى شافتني ووافقت أني اقدم المهرجان، الموضوع كان غريب، وطنط بشرى كانت بتساعدني، معقبا: الموضوع كان عندي حلم واتحقق بسرعة".