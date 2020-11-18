ريال مدريد يبحث عن خليفة "راموس" حال فشل المفاوضات معه

كشفت صحيفة الأس الإسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد في ضم اللاعب النمساوي ديفيد الابا نجم بايرن ميونخ ليكون بديلا للقائد سرجيو راموس في حالة تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد و رحيلة بنهاية الموسم الحالي

ألابا و الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي يعد من الأهداف المستقبلية لريال مدريد لاسيما أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عاما و يجيد اللعب في مركز المدافع و الظهير الأيسر و الذي سيكون حلا سحريا لزيدان.







وليست هذه المرة الأولي التي يبدي فيها ريال مدريد أهتمامة بالتعاقد مع الابا .







في مارس الماضي قالت الصحافة الألمانية أن ألابا سيلعب لريال مدريد وأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان موافق على الصفقة ، و وفقا لما نشرته صحيفة "بيلد سبورت" الألمانية، فإن ألابا قبل بداية.





الموسم الحالي كان أمر رحيله لا مفر منه بالفعل، حتى أن والده اعترف في عام 2018 بوجود اتصالات مع ريال مدريد. قال حينها: «الكل يعرف عن اهتمام ريال مدريد بابني». فهذه المصلحة متبادلة، وهي الآن الفرصة المناسبة.





وتعد رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الابا كحل بديل وورقة ضغط على سرجيو راموس الذي يريد زيادة عقدة والتجديد لموسمين إضافيين وهذا يعد ضد سياسات النادي الملكي الذي يقوم بالتجديد للاعبين الذين تخطو الثلاثين عاما موسم بموسم.





وفي نفس السياق تلقي راموس عرضا مغريا من باريس سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات وراتبًا سنويًا بقيمة 20 مليون يورو.