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أسامة الأزهري: الله أعلى من أي صور محسوسات وكائنات تخطر على البال.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:10 ص
أسامة الزهري
أسامة الزهري
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هاني حسين
قال أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن هناك صعوبة في عقل الطفل من تصور المعاني المجردة، ومازال العالم المحيط به محكوما بالحواس. 


وأضاف الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لابد من تقريب المفاهيم المرتبطة بأساسيات وثوابت الدين  للطفل بمثال يقتنع به".


وتابع:"  الله فوق وخارج الشكل ومنزه وأعلى من الشكل وربنا مش جسم ومش محدود، والله سبحانه وتعالى ليس له شكل او هيئة أو جسم ".


وأكمل أسامة الأزهري:" كل ما يخطر على البال من صور المحسوسات والكائنات الموجودة فالله أعلى منها ويتجاوزها لأنه خالقها".


ولفت الأزهري:" الله لم يولد ولم يلد ولا نهاية له ولا يحتاج إلى الطعام والشراب، والله هو الوجود الأعلى والأقدس والمنزه الذي تتضاءل أمامه  المحسوسات والموجودات ".

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