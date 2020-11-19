روسيا: على أمريكا أن ترفع جميع عقوباتها ضد إيران فورا

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، أنه يجب على واشنطن الرفع الفوري لجميع عقوباتها ضد إيران، التي فرضتها بعد الخروج من الصفقة النووية.









وأكد أوليانوف خلال اجتماع لدورة مجلس مدراء الوكالة الدولية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن السبب الجذري لتخلي إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق كان "انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية من طرف واحد، وفرضها عقوبات غير شرعية ضد طهران، في محاولة لإجبار باقي أطراف الصفقة على وقف تنفيذ التزاماتها".









وقال المندوب الروسي: "ندعو واشنطن للتخلي فورا عن نهجها الرامي لنسف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي لا يزال قائما على الرغم من المحاولات العقيمة من قبل واشنطن لعرقلة ذلك، ومساعيها الفاشلة لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران".









وشدد أوليانوف على أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لا يزال حيز التنفيذ، كما كان سابقا، ولم تصدر أي قرارات جديدة عن مجلس الأمن بهذا الشأن".









ودعا المندوب الروسي جميع الأطراف الأخرى في الاتفاق حول برنامج إيران النووي للحفاظ على التزامها بالاتفاق والبحث عن حلول مشتركة للعودة إلى تنفيذه بالكامل.



