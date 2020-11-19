شهيرة: محمود يس لم يترك وصية.. ولم يتقاضَ أجرا عن أعماله الدينية والوطنية

رانيا محمود يس وأميرة ابنة رجاء الجداوي، مؤكدة أن أميرة قامت بالاتصال برانيا وطلبت منها عمل بث لايف معا لبيان الأمر للجمهور، فردت عليها رانيا قائلة "ماما تعبانة"، فردت أميرة بنشر بوست تنفي هذه الشائعات. نفت الفنان شهيرة ، وجود خلاف بين





وأضافت "شهيرة"، أثناء لقائها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، أن الفنان محمود ياسين لم يعمل مع الفنانة رجاء الجداوي كثيرًا، وكان يتذكر سعاد حسني وفاتن حمامة وشادية ونجلاء فتحي.





وأوضحت شهيرة ، أن الفنان محمود ياسين لم يترك وصية، لأنه كان يثق بي، ويعلم ما يمكنني فعله، وما لا يمكنني فعله . ما يمكننيفعله،لا يمكننيفعله



