Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شهيرة: محمود يس لم يترك وصية.. ولم يتقاضَ أجرا عن أعماله الدينية والوطنية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:43 ص
شهيرة
شهيرة
Advertisements
إبراهيم القادري
نفت الفنان شهيرة، وجود خلاف بين رانيا محمود يس وأميرة ابنة رجاء الجداوي، مؤكدة أن أميرة قامت بالاتصال برانيا وطلبت منها عمل بث لايف معا لبيان الأمر للجمهور، فردت عليها رانيا قائلة "ماما تعبانة"، فردت أميرة بنشر بوست تنفي هذه الشائعات.

وأضافت "شهيرة"، أثناء لقائها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، أن الفنان محمود ياسين لم يعمل مع الفنانة رجاء الجداوي كثيرًا، وكان يتذكر سعاد حسني وفاتن حمامة وشادية ونجلاء فتحي.

وأوضحت شهيرة، أن الفنان محمود ياسين لم يترك وصية، لأنه كان يثق بي، ويعلم ما يمكنني فعله، وما لا يمكنني  فعله.

وتابعت أن الفنان محمود ياسين سجل القرآن الكريم بصوته من فترة طويلة ورفض أخذ مقابل، وأنه لم يكن يتقاضى  أجرا عن الأعمال الدينية والوطنية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة معاناته مع الزهايمر 8 سنوات

بكت من الفرحة.. تفاصيل المكالمة الأخيرة بين رجاء الجداوي وشهيرة

انهيار شهيرة ونجلها فى جنازة الفنان محمود ياسين .. شاهد

جنازة محمود ياسين.. لحظة دعاء شهيرة له بالمعفرة والرحمة

سهير المرشدى تنهار من البكاء فى جنازة محمود ياسين.. فيديو

انهيار رانيا محمود ياسين من البكاء فى جنازة والدها.. صور

ترشيحاتنا

أستاذ كبد يفجر مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بـ كورونا.. فيديو

اكتشفنا أسماء متوفين وأطفال.. الحكومة: فلترة مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة

قصير فوق الركبة.. نجلاء بدر تثير الجدل بـ فستان شراشيب

تأييد حكم حبس لاعب النادي الاهلي سنة لدهسه سيدة

بيان من الكاف بشأن تصفيات كأس أمم افريقيا 2021

بعد سنوات الاعتزال.. شهيرة تكشف عن عودتها إلى التمثيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد البرتقال

الصحة العالمية تحذر والحكومة تستعد.. حقيقة الموجة الثانية لـ كورونا في مصر

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد