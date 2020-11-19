بعد سنوات الاعتزال.. شهيرة تكشف عن عودتها إلى التمثيل

قالت الفنانة شهيرة إنها أصبحت مستعدة للعودة إلى التمثيل من جديد بعد سنوات من الاعتزال.









وأوضحت في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، أنها كان يعرض عليها بعض الأعمال لكنها كانت ترفض لأنها كانت منشغلة مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.









وكشفت شهيرة أنها بالفعل تلقت عرضا منذ فترة وكان مناسبا، لكنها حاليا وفي ظل ظروف كورونا ترفض أي عمل، مشيرة إلى استعدادها الكامل للعودة متمنية أن يعرض عليها سيناريوهات تعبر عن قضايا الناس وهمومهم.







