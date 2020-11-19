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فن

بعد سنوات الاعتزال.. شهيرة تكشف عن عودتها إلى التمثيل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:47 ص
شهيرة
شهيرة
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
قالت الفنانة شهيرة إنها أصبحت مستعدة للعودة إلى التمثيل من جديد بعد سنوات من الاعتزال.


وأوضحت في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، أنها كان يعرض عليها بعض الأعمال لكنها كانت ترفض لأنها كانت منشغلة مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.


وكشفت شهيرة أنها بالفعل تلقت عرضا منذ فترة وكان مناسبا، لكنها حاليا وفي ظل ظروف كورونا ترفض أي عمل، مشيرة إلى استعدادها الكامل للعودة متمنية أن يعرض عليها سيناريوهات تعبر عن قضايا الناس وهمومهم.


يذكر أن شهيرة اعتزلت الفن عام 1992 وارتدت الحجاب، وعادت من جديد من خلال تقديم البرامج عبر قناة اقرأ عام 1996.
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