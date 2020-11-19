شهيرة: المخرج كمال الشيخ رشحني لـ فيلم الصعود إلى الهاوية ومحمود ياسين رفض ولم يبلغني

قالت الفنانة شهيرة إنها كانت مرشحة لفيلم "الصعود إلى الهاوية" من الأستاذ كمال الشيخ، وأنا علمت بهذا الترشيح من الناس، بعدما عرض الفيلم وأن محمود رفض؛ ولما سألته ليه رفض قال لأنه كان دور جاسوسة.





وأضافت شهيرة خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، أنه "كان شايف إن الناس هتكرهنى"، متابعة "انا لما شوفت مديحة كامل في الدور بصراحة ادته باقتدار يمكن انا مكنتش هعمله بهذا الشكل الرائع".





وقالت الفنانة شهيرة، إنها أصبحت مستعدة للعودة إلى التمثيل من جديد بعد سنوات من الاعتزال.

وأوضحت في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، أنها كان يعرض عليها بعض الأعمال لكنها كانت ترفض لأنها كانت منشغلة مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وكشفت شهيرة عن أنها بالفعل تلقت عرضا منذ فترة وكان مناسبا، لكنها حاليا وفي ظل ظروف كورونا ترفض أي عمل، مشيرة إلى استعدادها الكامل للعودة متمنية أن يعرض عليها سيناريوهات تعبر عن قضايا الناس وهمومهم.

يذكر أن شهيرة اعتزلت الفن عام 1992 وارتدت الحجاب، وعادت من جديد من خلال تقديم البرامج عبر قناة "اقرأ" عام 1996.