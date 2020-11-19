عيد ميلاد الرئيس السيسي.. أحمد موسى: كل سنة وأسد مصر بخير حافظ على الوطن من الضياع

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد ميلاده.
وكتب أحمد موسى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "في يوم ميلادك ببعت رسالة إلى أسد مصر، في يوم مولدك ربنا يحفظك من كل خائن وعميل".
وأضاف أحمد موسى "حافظت على الوطن من الضياع، تبني وتعمر وتزرع وتسابق الزمن لنقل مصر من حال إلى حال، جعلت مصر في 7 سنوات ينظر لها الجميع بكل فخر وشموخ، بعد دفن الإخوان في 2013 ومصر تعيش أجمل أوقاتها داخليا وخارجيا".
واختتم أحمد موسى بالدعاء للرئيس "حماك الله أيها المخلص لدينك وشعبك ووطنك".
وتصدر هاشتاج #كل_سنه_واسد_مصر_بخير و #عيد_ميلاد_السيسي_حبيبنا، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوم مولده.