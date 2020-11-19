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فن

في عيد ميلاد جودي فوستر.. تفاصيل اعترافها بمثليتها في حفل الجولدن جلوب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:11 ص
جودى فوستر
جودى فوستر
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد جودى فوستر والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى أذهان الجمهور.
 
"جودي" ولدت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقدمت للسينما عددا من الأعمال الهامة، وتعتبر نجمة مثيرة للجدل، سواء بالأعمال التي قدمتها أو بتصريحاتها التي تطلقها بشأن حياتها الخاصة.

حصلت "جودي" على جائزتي أوسكار، الأولى كأحسن ممثلة عام 1988، عن دورها في فيلم "المتهم"، والمرة الثانية حصلت عليها عام 1991، عن دورها في فيلم "صمت الحملان".

حياتها الشخصية مثيرة للجدل، فقد وجهت الشكر أثناء تسلمها جائزة الجولدن جلوب عام 2013، لصديقتها سيدني برنارد، والتي واعدتها 20 عاما، وفوجئ الجميع في 2014، بزواجها من المصورة الفوتوغرافية ألكساندرا هيدسون.

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