Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في المنزل.. تمارين الإطالة العلوية والمرونة.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:50 ص
تمارين رياضية للإطالة
تمارين رياضية للإطالة العلوية ومرونة العضلات
Advertisements
إسراء صبري
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من تمارين الإطالة العلوية، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير، مشيرا إلى أنها للرجال والنساء وجميع الأعمار.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تساعد على حرق الدهون.. تمارين لتقوية عضلات الكتف.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم.. فيديو

لتقوية عضلات الكتف.. تمارين منزلية بسيطة من صباح البلد.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

نشاط وحيوية الصباح.. تمارين رياضية سهلة لحرق الدهون

لتقوية عضلات الكتف.. تمارين منزلية بسيطة من صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

سوري معلش.. شهيرة تنسى للحظات بأن محمود ياسين قد رحل بالفعل وتُصدم

خلاف حاد.. عون ينهي اجتماعا مع الحريري بشكل مفاجئ

عمرو محمود ياسين: تعرضت لجلطة في الكتف بعد تلقي خبر وفاة والدي

نتنياهو يطلب من ترامب ضوءا أخضر لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

ضبط سيدة أعلنت ممارستها الرذيلة على موقع إباحي

يصل ارتفاعها إلى 10 مم.. دولة عربية تتعرض لأمطار غزيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتال يستغل صورة طفل معاق للاستيلاء على تبرعات بقيمة 20 ألف جنيه

بعد غرق سيارتهم.. سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح للنجاة بحياتهم.. شاهد

بفستان أحمر.. نسرين إمام تخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها