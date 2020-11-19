ريجيم مجرب وسريع لنسف دهون الكرش

هل تعانين من السمنة المفرطة وتبحثين عن رجيم سريع لإ نقاص الوزن ونسف الكرش ؟ إليك رجيم غذائي لـ 7 أيام لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة يقدمه موقع "بولد سكاي الهندي".



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الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام





طبق شوفان بلبن خالي الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا



2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة

أو

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز أو

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة



سناك بعد الغذاء ساعتين



ثمرة فاكهة



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العشاء .. قبل النوم بساعتين







كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة





يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون







مشروب ماء جوز الهند والمريمارية







ماذا تحتاجين:

1 كوب ماء جوز الهند

ملعقة مريمارية

½ ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة

رشة ملح أسود





كيف تطبقين المشروب:







فى وعاء على النار قومي بغلي المكونات وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم.يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .تعمل بذور الكتان على تنشيط عملية الهضم، وبالتالي تخلص الجسم من السموم وفقدان الوزن