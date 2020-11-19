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أخبار العالم

بعد فوز بايدن.. تصريحات هامة لسفيرة السعودية بواشنطن عن مستقبل العلاقة بين البلدين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:15 ص
سفيرة السعودية بواشنطن
سفيرة السعودية بواشنطن
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محمود نوفل
قالت سفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في كلمة بمؤتمر المجلس الوطني العلاقات الأمريكية العربية، إن المملكة تشهد تغييرا هائلا وغير مسبوق حيث تبذل قيادتها جهودا لإحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما أيضا من خلال سياستنا الخارجية. 

وذكرت سفيرة السعودية بواشنطن ان المملكة لديها أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعلم. 

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر، علي قوة العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، مشددة على أن العلاقات أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد. 

وتحدثت الأميرة ريما في كلمتها عن رؤية المملكة 2030 والإصلاحات التي تشهدها السعودية في مجالات مختلفة، كما تحدثت عن أهمية التصدي لسلوكيات إيران في المنطقة، ومواجهة الحوثيين في اليمن، ومحاربة التطرف والإرهاب، وأهمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

وبشأن العلاقات السعودية الأمريكية، شددت الأميرة ريما على أنها علاقات قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود ولا تجمع قيادات البلدين فقط بل شعبيهما أيضا.

وقالت : إن شراكتنا جامعة بين الحزبين، فهي علاقة قدرتها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، وعلاقتنا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد. 
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