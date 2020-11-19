اليوم انطلاق إعادة المرحلة الأولى بالنواب

تبدأ انتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح)، أيام 21 و22 و23 نوفمبر وبالداخل يومى 23 و24 نوفمبر.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية المصريين فى الخارج، الذين سبق لهم التسجيل فى انتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم م وغدا الجمعة 19 و20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة،بدءا من اليوم، وحتى الاثنين 23 نوفمبر في الساعة الـ 9 مساءً (بالتوقيت المحلي لكل دولة).
وأعلنت غرفة عمليات وزارة الخارجية أنها تتابع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين في الخارج، فضلًا عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة.