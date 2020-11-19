اليوم انطلاق إعادة المرحلة الأولى بالنواب





ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية المصريين فى الخارج، الذين سبق لهم التسجيل فى انتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم م وغدا الجمعة 19 و20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة،بدءا من اليوم، وحتى الاثنين 23 نوفمبر في الساعة الـ 9 مساءً (بالتوقيت المحلي لكل دولة).